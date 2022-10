"Está muy claro que este gobierno se ha declarado incompetente, porque ellos mismos dicen en la página del Ministerio de Hacienda, que este gobierno tiene un problema de planificación"

Santo Domingo.-En un acto de juramentación de nuevos integrante de la Fuerza del Pueblo y personas que llegan del PLD y el Partido Reformista, Leonel Fernández dice que "el gobierno de Luis Abinader no tiene capacidad para bajar los artículos de primera necesidad pero que mucho menos tiene capacidad para proteger la agricultura del país".

"Está muy claro que este gobierno se ha declarado incompetente, porque ellos mismos dicen en la página del Ministerio de Hacienda, que este gobierno tiene un problema de planificación, presupuestar, coordinar y ejecutar. Y si usted no sabe planificar, y no sabe presupuestar, y no sabe coordinar y no sabe ejecutar, usted está diciendo que usted no sirve para gobernar" expresó Fernández en su alocución.

La actividad se realizó en el Club Deportivo Los Profesionales ubicado en la calle Aniana Vargas de este municipio de Bonao la cual contó con una participación masiva de seguidores de Leonel Fernández.

En el acto de juramentacion Leonel también habló del ministro de Interior y Policía Chu Vásquez al cual le pidió que renuncie de esa posición porque el país se le fue de las manos con el aumento delincuencial y personas desaparecidas y él no tiene repuestas.

Dicha actividad inició pasado 11:45 de la mañana y finalizó pasada las una de la tarde.