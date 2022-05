Precisó que el sector agropecuario aporta más del 80 por ciento de los productos que consumen los habitantes del país.

AZUA.- La exvicepresidenta de la República y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, advirtió este domingo que la decisión del presidente Abinader al promulgar la “ley de arancel cero”, traerá hambre e inseguridad alimentaria en el futuro inmediato al país y significará la muerte de la agropecuaria dominicana.

Dijo que eso también pondrá a la República Dominicana en riesgo alimentario a corto plazo, “es una realidad que sin producción agropecuaria nacional, lo que viene es hambre e inseguridad. El “todo está bien” que se empeña el gobierno en decir no es cierto. La comida es seguridad, trabajo, salud, es educación, hay que comer bien y este gobierno no está trabajando para la seguridad alimentaria del país vaticinando la muerte de los productores agropecuarios a nivel nacional”.

Cedeño consideró inexplicable la insistencia del gobierno en imponer una medida que es contraria al interés nacional, “hay dos países, el país real, el de la gente que no tiene sus necesidades básicas aseguradas... y por otro lado, el país de las maravillas de Abinader que solo existe en su mente. Hambre es más que pobreza, hambre es inseguridad, hambre es delincuencia, hambre es falta de salud, hambre es desnutrición infantil, hambres es retroceso, hambre es angustia”.

Precisó que el sector agropecuario aporta más del 80 por ciento de los productos que consumen los habitantes del país. Además, este gobierno no quiere escuchar a los expertos que aseguran, que la reducción de aranceles no bajará los precios. No están entendiendo que estas medidas desamparan al productor nacional, provoca ansiedad en la población, sobretodo en el sector agropecuario que su único medio de sobrevivir es trabajar el campo.