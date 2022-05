El regidor indicó que ve en el partido "la misma vieja política de siempre".

SANTO DOMINGO.- El regidor del Distrito Nacional y uno de los más votados en las pasadas elecciones, Mario Sosa, informó a través de sus redes sociales la decisión de no continuar en el bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Concejo de Regidores debido a que en dos años ha observado "la misma vieja política de siempre".

"He tomado la decisión de separarme del Bloque del PRM en el Concejo de Regidores. Estos dos años me han permitido ver de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que he visto es la misma vieja política de siempre", compartió Sosa en su perfil de Twitter.

A pesar de no estar de acuerdo con el funcionamiento interno del partido, el regidor dijo reconocer el liderazgo del Gobierno presidido por Luis Abinader en el manejo de la pandemia por COVID-19, el nombramiento de Procuradora General Independiente y la intención de proteger a las trabajadoras del hogar.

Agregó que "el potencial de transformar nuestra realidad desde el ámbito político es enorme. Estamos en un momento muy hermoso cómo generación con el surgimiento de nuevos liderazgos esperanzadores", al tiempo que animó a los jóvenes a participar en las próximas elecciones, indicando que "el país nos necesita".

Mario Sosa recientemente denunció que el presidente del Concejo de Regidores del Distrito Nacional estaba impulsando un proyecto que buscaba concederles un sueldo de por vida.

De acuerdo a lo que informó, el reglamento que querían aprobar establecía que luego de terminado el periodo constitucional de regidor, este pasaba a ser un "asesor permanente" del organismo, por el cual iba a percibir un salario.

En esa ocasión Sosa señaló que "estamos cansados de políticos que usan su poder para beneficio propio".

Mario Sosa se presentó a las elecciones extraordinarias del 15 de marzo de 2020 como resultado de una coalición de partidos integrada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Bien Común y Frente Amplio, resultando como uno de los regidores más votados en el proceso electoral.