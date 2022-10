"La gente lo que siente es que la misma ineficiencia que se da en otras cosas se está dando con la construcción de ese muro, y se habla de que se han construido tantos kilómetros, y usted va y eso parece como que se está iniciando", afirmó Fernández.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se refirió este jueves a la construcción del muro en la frontera con Haití que realiza el gobierno, donde manifestó que la gente está sintiendo la misma ineficiencia que se da en otras áreas de la actual gestión.

"La gente lo que siente es que la misma ineficiencia que se da en otras cosas se está dando con la construcción de ese muro, y se habla de que se han construido tantos kilómetros, y usted va y eso parece como que se está iniciando", afirmó Fernández.

Al ser abordado por los medios después de concluido un encuentro con microempresarios del municipio Santo Domingo Este, Fernández emitió estas declaraciones y dijo que, ve en estos momentos como una necesidad la construcción del muro fronterizo. "Alguien dirá, y por qué cuando usted fue presidente no lo construyó. Porque en mi época el Estado haitiano no había colapsado, porque en mi época la MINUSTAH estuvo en Haití durante 10 años y mantuvo orden y control y nunca se vio el riesgo de que un colapso pudiera revertirse en la República Dominicana. Tan sencillo como eso", expresó Fernández.

El expresidente de la República manifestó que, las cosas se hacen cuando se necesitan. "La representación de Naciones Unidas se marchó hace tiempo. Al irse se creó un vacío, no hay autoridad, no hay orden, en Haití no hay ejército, se diluyó de la época en que se fue François Duvalier. Hay una situación particular ahora y se requiere de eso porque sencillamente, no hay capacidad de mantenimiento del orden público, no hay autoridad, hay un vacío de poder", subrayó.

El líder de la Fuerza del Pueblo fue enfático al expresar que: "Hoy Haití representaría un riesgo a la seguridad interior de la República Dominicana", tanto así que el primer ministro de esa nación ha solicitado una intervención militar a la Organización de la Naciones Unidas.

Sobre las acusaciones del presidente de la República al senador de la Fuerza del Pueblo por Dajabón, David Sosa, Fernández, reconoció que el primer mandatario es un hombre sosegado, sin embargo, "En este caso tuvo un exabrupto, porque David Sosa es un senador de la República y como senador de la República representa un poder del Estado diferente al Poder Ejecutivo".

"Apoyándose en lo que dice la Constitución de que, toda expropiación por causa de utilidad pública requiere una compensación. El Gobierno debió haber planificado previamente ese aspecto. Claro, lo fundamental en este caso es la construcción de ese muro", explicó el ex mandatario.

Concluyó diciendo que: "El senador ve otro ángulo del tema, que son las personas que viven allá que le están quitando lo que tiene y no le están pagando en lo que se considera el valor de mercado".