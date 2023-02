Resaltó que en el Gobierno de Luis Abinader los precios de la comida, así como la delincuencia han ido en constante aumento lo que ha bajado el nivel y la calidad de vida de los dominicanos.

SANTO DOMINGO.- El “posible” candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, declaró que el presidente Luis Abinader le agrada como dominicano y como persona, pero que como gobernante le cae mal.

“El presidente de la República hasta bien me cae, como dominicano, como prójimo, amo a los dominicanos los quiero, pero como presidente me cae mal, pero no es por antojo es porque te falló a ti como mujer, te falló a ti como joven”, declaró Martínez tras indicar que el mandatario le ha fallado a los sectores productivos de República Dominicana.

Resaltó que en el Gobierno de Luis Abinader los precios de la comida, así como la delincuencia han ido en constante aumento lo que ha bajado el nivel y la calidad de vida de los dominicanos.

“Les faltan pantalones para garantizar las leyes y las normas que demuestran y nos hacen ser soberanos”, acotó el ganador de la consulta interna del PLD, tras indicar que este país se está “haitianizando” y por eso el Gobierno del PRM “he para afuera que va”.