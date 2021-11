El hecho ocurrió próximo a las 9:15 de la mañana y de acuerdo a Carmen Quezada, propietaria del establecimiento los asaltantes cargaron con la venta del día anterior.

LA ROMANA.- La Farmacia Independencia en el sector de Villa Verde, de la Romana, fue asaltada a punta de pistola este sábado, y cargaron con pertenencias del periodista Franklin Cordero quien se encontraba en el lugar.

“Llegan dos antisociales uno se coloca detrás y de un momento a otro de forma inesperada desenfunda una pistola y me toma de las manos para ocultarse detrás de una columna dentro de la farmacia y el otro toma control sobre mí y me dice que no lo mire y me quitó el celular, la cartera y luego el otro saltó al otro lado del mostrador para cargar con dinero” expresó el comunicador.

El hecho ocurrió próximo a las 9:15 de la mañana y de acuerdo a Carmen Quezada, propietaria del establecimiento los asaltantes cargaron con la venta del día anterior.

Asimismo, los residentes de la zona denunciaron que viven una ola de atracos "a todas horas".