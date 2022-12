Una vez concluidos los proyectos contribuirán a abastecer la demanda pico anual del Sistema Eléctrico Dominicano y mantener una reserva fría de un 20 % para garantizar la estabilidad del servicio energético en el país.

MONTECRISTI.-El presidente Luis Abinader dejó iniciado en Manzanillo, la construcción de tres plantas eléctricas y una terminal de gas en las cuales habrá una inversión de 2,460 millones de dólares, para aportar al sistema unos 1,254 mega watts de energía.

El viernes, el mandatario dejó iniciados los trabajos de una de las dos plantas de 420 mega watts cada una y una terminal para gas con una inversión que supera los US$1,750 millones de dólares, las cuales fueron licitadas por el Ministerio de Energía y Minas.

El proyecto está diseñado en dos bloques; el primero compuesto por la terminal de gas y una planta de turbina de gas en ciclo combinado de 420 mega watts adjudicado a Manzanillo Gas & Power, consorcio integrado por Haina Investment Company (HIC), Shell Gas & Power Development (Shell) y Energía de las Américas (Enerla).

El segundo bloque, instalará una planta de turbina de gas en ciclo combinado de 420 mega watts, adjudicado a Manzanillo Energy, compuesto por las empresas, Coastal Dominicana, Manzanillo Energy y Lindsayca.

El proyecto contempla además la construcción del gasoducto con una longitud de 7.2 kilómetros que conducirá el gas natural desde el Puerto de Manzanillo hasta la planta de generación.

Central de Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land de 414 mega watts

El sábado, el gobernante se trasladó a Pepillo Salcedo en donde dejó iniciados los trabajos para la construcción de la Central de Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land de 414 mega watts, con una inversión privada aproximada de 585,500 dólares, desarrollado por la empresa Energía 2000.

Para interconectar la termoeléctrica con el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la empresa Energía 2000 en coordinación con la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) realizan una inversión de US$ 135 millones en una línea de transmisión de 345 kilovatios.

Esta vía de transmisión tiene con un recorrido de 127 kilómetros, pasando por 304 torres que se originan en Pepillo Salcedo, pasan por Guayubín y culminan en la subestación El Naranjo, en Santiago.

Los US$ 2,460 millones a invertirse en la Línea Noroeste son el resultado de la suma de los US$ 1,750 millones de dólares a realizar en las plantas y terminal de gas de Manzanillo más los US$ 585,500 de la iniciada en Pepillo Salcedo y los US$ 135 millones de las líneas de transmisión.

Una vez concluidos los proyectos contribuirán a abastecer la demanda pico anual del Sistema Eléctrico Dominicano y mantener una reserva fría de un 20 % para garantizar la estabilidad del servicio energético en el país.

Al conocer los planos los planos para los trabajos de mejora en infraestructuras de la terminal de Manzanillo, cuya licitación será adjudicada en abril 2023, el presidente Abinader aseguró que en cinco años Manzanillo estará irreconocible.

Informó que la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) tiene terrenos en la zona para construir depósitos de combustibles y esto añade seguridad para cualquier situación de evento que suceda.