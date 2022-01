Los familiares del joven dicen estar sorprendidos por lo ocurrido debido a que el agresor era amigo del adolescente y ambos acostumbraban a compartir.

MONSEÑOR NOUEL.- Un adolescente de 16 años se encuentra en estado delicado en Bonao, con 59 puntos en la cabeza y suturas en varios dedos , luego de ser objeto de un ataque a machetazos supuestamente por celos a manos de la expareja de una vecina.

El joven narró que el lunes la persona identificada como "Ruben" lo persiguió mientras estaba en un colmado y luego irrumpió en su vivienda donde llegó huyendo de su agresor y sin mediar palabras lo atacó, dejando marcas en las puertas y ventanas de la casa.

Los familiares del joven dicen estar sorprendidos por lo ocurrido debido a que el agresor era amigo del adolescente y ambos acostumbraban a compartir.

Tras el incidente el joven recibió asistencia médica en el hospital provincial Pedro Emilio de Marchena, en Bonao donde le recomendaron realizarse varios estudios para determinar la profundidad de los daños causados por los múltiples machetazos.

"Èl está celoso por una mujer que yo no estoy con esa mujer y es por eso que comenzó esa riña... Me caí y lo único que hice fue luchando por quitarle el colín, y me hirió ahí en los dedos", narró el joven.