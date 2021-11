"Yo me veo asustada siempre porque temo a que me le pique el dengue (su hijo) yo que soy madre soltera, no trabajo, no tengo como comprar los medicamentos, expresó una residente del sector Puerto Rico de este municipio.

Por Héctor Abreu

Azua.- Continúa la ola de contagios de dengue en esta provincia de Azua , por lo que los moradores están preocupados a ser contagiados de este virus.

Las madres exigen a las autoridades de Salud Pública que esta localidad sea intervenida para combatir con este mal que les afecta a todos, principalmente a los niños.