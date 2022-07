Roberto Ceballos Taveras, mejor conocido como El Feo, de 57 años, fue apresado en la provincia de Santiago este pasado domingotras varias denuncias presentadas en su contra.

SANTIAGO.-Las autoridades apresaron a un hombre acusado de violar sexualmente a un hombre con discapacidad en la comunidad Jima Abajo en La Vega, donde reside la víctima.

Roberto Ceballos Taveras, mejor conocido como El Feo, de 57 años, fue apresado en la provincia de Santiago este pasado domingo tras varias denuncias presentadas en su contra.

Ceballos Taveras será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas, confirmaron las autoridades.

La víctima responde al nombre de Leonel Cruceta Cruz (Leo), quien se encuentra postrado en una silla de ruedas.

Isabel Cruz Ramos (Chavela), abuela de la víctima, expresó que depositó su confianza en el acusado para que durmiera en su casa, porque vive sola con su nieto, oportunidad que el señalado violador aprovechó para cometer el hecho.

“Abusó de mi nieto tapándole la boca y sometiéndole las manos. Me percaté de la situación porque Leo me decía que le dolía y que no se podía sentar”, precisa Cruz Ramos.

Añadió, que ya se querelló en contra del llamado Freddy y espera que se haga justicia.