En la revisión de oficio, según establece el abogado representante de la familia de la víctima, el tribunal varió dicha medida atendiendo a lo establecido en el Código del Menor en lo referente al periodo máximo de seis para prisión cautelar.

San Francisco de Macorís.- El tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de este municipio decidió modificar la medida cautelar que había impuesto a un menor de edad vinculado al homicidio de una mujer a la que habrían propinado casi 300 estocadas.

De acuerdo con nuestra corresponsal Johanny Paulino, los familiares califican como injusta la medida y exigen justicia.

“Nosotros le decíamos al tribunal que no había consecuencia para que se ordenara el cese de la medida de coerción y que se debía mantener la privación de libertad, el tribunal entendió que no, ella dijo que no había ninguna vaguedad, pero si existe una vaguedad jurídica..en ese caso no vamos a apelar la decisión porque tenemos fijado el juicio de fondo para el 22 de este mes”, dio el abogado Julián Paulino, abogado.

Lucitania Paulino, hermana de la victima, dijo que "parece que la justicia nos abandonó porque de verdad hoy es que estoy un poco más calmada confiada en que Dios no nos va abandonar...este menor le encuentran todas las pruebas y aun le dan libertad, no sé qué paso ahí".

Se recuerda que el cadáver de Carmen Paulino Gabriel fue encontrado en una cisterna de la casa en la que vivía con 298 puñaladas.