"El venía a buscarla, como era su padre yo no podía negarme a que la viera porque tenía derecho. Vino a buscarla y ella se fue, la llevó a un hotel donde duró una noche con ella, le hizo esa cosa y le rozaba un cuchillo por el cuello diciéndole que no me lo diga", narró la señora.

SANTO DOMINGO.- Con un llanto desolador y una angustia que al parecer le "desgarraba el alma", una niña de once años no aguantó el daño que, supuestamente le provocó su padre y vociferó lo que al parecer era el secreto mejor guardado de aquel hombre: el señor que le dio la vida, la violó.

De esta forma lo denunció la madre de la menor, quien afirmó que, aunque inicialmente el hombre fue arrestado luego fue puesto en libertad gracias a un coronel que no identificó.

Según lo narrado por la madre de la niña, fue en un hotel de la localidad donde quien un día fue su pareja, encerró a la hija de ambos y, con un cuchillo en su cuello, la abusó sexualmente".

Agregó que "de repente la niña se puso mala en la casa, al ver que ella no reaccionó llamé al 911 y cuando la ingresaron al hospital Taiwan, en Azua, la niña empezó a vociferar "papi no me mates, no se lo voy a decir a nadie, yo te lo prometí", afirmó la mujer.

Los nombres de los involucrados no se revelan para proteger la integridad de la víctima.