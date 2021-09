Los comunitarios piden al presidente Abinader que ordene la terminación de la escuela y que auditen la primera etapa del remozamiento.

SAN JOSÉ DE OCOA.- El Director de la escuela Padre Luis Quin, reveló que desde hace dos años los ingenieros están reparando la planta física, haciendo canaletas, y no han terminado con las aulas y la pintura de dicho centro educativo.

El profesor Miguel Soto agrego que " ha expresado su petición a través de la ADP y del Distrito 03-03, pero los ingenieros y el Ministerio no continúan la obra, por razones que no entiende, por eso, no es posible reiniciar la docencia presencial".

También agregó que "hay niños que son muy pobres y tienen que cruzar el río Nizao en mulos para recibir el pan de la enseñanza que debe ser presencial porque en los parajes donde viven no llega la señal de internet".

El interés de la comunidad es que, también, se construya una cancha y un comedor para los estudiantes en esa escuela.

