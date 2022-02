FALPO buscaba llegar a acuerdos sobre las diversas demandas, y que tuvo lugar en la Gobernación de la provincia Duarte.

SAN DE MACORíS.- Miembros del Frente Amplio han ratificado este martes la convocatoria a huelga municipal en San Francisco de Macorís, para los días martes 1 y miércoles 2 de marzo, tras fracasar una reunión por falta de acuerdos, una reunión entre dirigentes populares y autoridades locales y funcionarios del Gobierno Central, efectuada por la Coordinación del Movimiento Social, Popular, Campesino y Estudiantil de San Francisco de Macorís.

La reunión que buscaba llegar a acuerdos sobre las diversas demandas, y que tuvo lugar en la Gobernación de la provincia Duarte, contó con la participación de parte de las autoridades, de Ana Xiomara Cortes Martes, Gobernadora; Olmedo Caba Romano, Director delINDHRI; Ramón Díaz, de la Comisión para el Desarrollo Provincial; Siquió Ng, Alcalde Municipal; Franklin Romero, Senador de la provincia y Pedro Moronta, director de Edenorte. También estuvo presente el Profesor Miguel, Director General de la UASD-San Francisco y el padre Isaac, en representación de la Iglesia Católica.

La representación del Movimiento Popular estuvo encabezada por Raúl Monegro, vocero nacional del FALPO; Odilín Morel, de la Unión de Juntas de Vecinos; Yoel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicano; César Trinidad, de la Federación Campesina Mamá Tingó; Reimyn Vargas, por el FELABEL y José Ariel Paulino.

“Acudimos a la reunión pensando que las autoridades plantearían algunas soluciones las demandas que motivan el llamado a paro municipal, pero no plantearon algo concreto, como si no conocieran bien todas las reivindicaciones desde antes de ser gobierno. El pueblo no cree más en las promesas del gobierno del PRM, sucede que siempre se las lleva el viento. El Movimiento Social y Popular y todos los francomacorisanos quieren manos en las obras como respuesta”, manifestó Raúl Monegro tras la reunión.

El vocero nacional del FALPO añadió: “No vemos voluntad política de parte del gobierno de Luis Abinader y el PRM para atender las necesidades del municipio de San Francisco de Macorís; en promesas y anuncios de obra, las presentes autoridades son unos campeones, pero al día de hoy, no han cumplido lo que han prometido ni tampoco una sola de las sentidas demandas del pueblo”.

Igualmente dijo “No tenemos fe en un gobierno que promete y no cumple. Así como va, trabajando a paso de tortuga en algunas obras, y la mayoría de las anunciadas hace más de un año sin comenzar, no tenemos esperanza de que, si no inician ahora, en dos años que le queda al PRM en el poder, puedan dar cumplimiento. No obstante, estamos abiertos al diálogo, pero consideramos que el Presidente de la República debe enviar una comisión de ministros competentes, con soluciones, para evidenciar así su voluntad de atender las necesidades el pueblo francomacorisano”.

Asolo seis días para iniciar con las manifestaciones por un plazo de 24 horas continuas el Movimiento Popular, Estudiantil y Campesino de San Francisco de Macorís ratificó el llamado a paralización de todas las actividades comerciales, educativas y del transporte, los días martes 1 y miércoles 2 de la próxima semana, en todo el municipio: “ante la sordera de los funcionarios ante el clamor popular!,

El Movimiento Social, Popular, Campesino y Estudiantil de San Francisco de Macorís, que encabeza el FALPO, entre otras organizaciones demanda la eliminación de los altos impuestos a los combustibles y la eliminación de la mafia controla, para que bajen los precios; la rebaja de los artículos de primera necesidad para una canasta familiar asequible; el saneamiento de la Cañada Grande, que atraviesa la ciudad; la construcción de una plaza de la cultura; la carretera San Francisco de Macorís a Río San Juan; construcción de una Guardería Infantil, Biblioteca y otras obras complementarias de la UASD-San Francisco; transporte para los estudiantes universitario; construcción de aceras y contenes y asfaltado de calles; proyecto habitacional para reubicar los moradores de Barrio Azul; terminación del Hospital Regional de Especialidades Médicas; construcción de escuelas, entre otras.

En los últimos días, en varios sectores de la ciudad, como Villa Verde, barrio Azul y en la comunidad de Guiza se han escenificado protestas, mientras que el FALPO ha desarrollado ha efectuado las denominadas “movilizaciones sorpresa”, matizadas por la quema de neumáticos.