El Seibo.- A través de un vídeo publicado en redes sociales, la gobernadora de El Seibo, Irene Martínez, manifestó su oposición al nombramiento de una joven en el departamento de Recursos Humanos del Hospital Doctor Teófilo Hernández, la diputada especificó que ese cargo debe ocuparlo una persona perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Ese cargo debe ser para un perremeísta que haya salido a inscribir, a hacer proselitismo, a mojarse cuando hubo caravana, a tragar polvo y a hacer crecer el partido como nosotros lo hicimos”, se escucha decir a la gobernadora en el audiovisual.

Alegó que el video lo pueden propagar y difundir por donde quieran, puesto que entiende que esa lucha es un asunto de todos y explicó que a la Gobernación le ha "sabido a muchos sabores", el que la mayoría de sus compañeros de partido aún no han podido conseguir un puesto.

“Con responsabilidad fui y hablé con la joven, (identificada como Betania Leonardo Febles) y le dije que la posición debe ser para un perremeísta que hizo todo el trabajo de salir en caravanas y a inscribir a las personas en el partido”, manifestó la funcionaria.

La joven Betania Leonardo Febles dio a conocer que en la actualidad tiene un nombramiento, pero que no ha podido asistir a su trabajo, debido a que el comité político del PRM en la provincia se opone.

“Estoy parada, el comité y la gobernadora se oponen a que yo ocupe mi puesto, porque alegan que yo no hice caravana, que no me mojé y no comí polvo, cosas que no lo podía a hacer porque yo estaba trabajando en una empresa privada que no me permitía a hacer ningún tipo de política a ningún partido”, sostuvo.

Explicó que también estuvo trabajando como servicio público en el Poder Judicial, por lo que eso le impedía realizar cualquier tipo de caravana.

Leonardo Febles dijo que la posición en Recursos Humanos tiene alrededor de seis meses desocupada, ya que no encuentran a una persona preparada para el cargo, al tiempo que aseguró que ella está completamente capacitada para el puesto.

“Solo tienen una persona interina pagándole por nómina interna, porque ellos no encuentran a una persona que pueda estar en ese cargo y yo sí estoy capacitada y mi currículum y las pruebas están ahí y como dominicana a mí no se me puede negar ocupar ningún cargo”, sostuvo la joven.

Leonardo Febles hizo un llamado a las autoridades de que solucionen ese inconveniente, ya que ella cuenta con toda la capacidad y la disposición de hacer su trabajo.