VILLA ALTAGRACIA.- El gobierno dominicano atreves del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), hizo entrega de una vivienda amueblada a la madre del pastor asesinado mientras se dirigía a su residencia junto a su esposa en Villa Altagracia.

Carmen Ferreras expresó, que su hijo Joel Díaz era bueno y era quien la ayudaría construir su casa, al tiempo que dijo que se vio casi al morir debido a la trágica noticia.

“Mi hijo era bueno. Me iba ayudar a sacar la casa y después lo mataron. Me vi que lo que me faltaron horas para morirme”, narró la mujer con lágrimas en los ojos.

“Yo sé que él está feliz donde quiera que esté al igual que yo. Cuando yo entre a la casa que vi esa estufa, esa nevera, la televisión y esas dos camitas bien cómodas, me sentí bien feliz. El baño mi parte favorita que ya no tengo que salir afuera. Quien tenía el sueño no me lo pudo hacer realidad que era mi hijo. Pero atreves de Dios y él, se me hizo realidad”, continuó diciendo la señora.

Ferreras agradeció a Obras Públicas, al presidente Luis Abinader, a la directora del departamento de Programas Sociales del MOPC, Yasmina Veras García y a la plataforma de recaudación para causas, Jopéame

Pensión

Se recuerda que el gobierno dominicano entregó una pensión por valor de RD$50,000 pesos mensuales a la señora Carmen Ferreras. La misma está contenida en el decreto 308-22, emitido el 14 de junio pasado por el presidente de la República Luis Abinader.

Asesinato de la pareja

El pasado mes de marzo del año 2021, fue asesinada por una patrulla de la Policía Nacional, una pareja de esposos cristianos, cuando salían de una campaña de evangelización en Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal.

Las víctimas fueron identificadas como: Joel Díaz y Elisa Muñoz quienes según los agentes policiales que cometieron el hecho, admitieron que confundieron el vehículo en el que circulaba la pareja, con otro al que le estaban dando seguimiento.

Además resultaron heridos otros tres predicadores que viajaban en ese vehículo, de acuerdo con las informaciones no oficiales.