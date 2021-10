Martínez dijo que Haití se ha convertido en tierra de nadie porque las bandas armadas de esa nación, ya han penetrado a territorio dominicano.

SANTIAGO.- El alcalde de Santiago Abel Martínez consideró como prioridad nacional que las autoridades asuman con acciones firmes los controles fronterizos, debido a la inseguridad que representa la vecina nación para los dominicanos.

"Es que el estado no se ha dado cuenta que estamos entregando la República Dominicana, que ya nuestros hospitales se atienden más ilegales que dominicanos que ya de 10 parturientas ocho son haitianas que siguen pariendo que no hay una planificación que no hay un control de eso y cada día la inseguridad crece más".

El ejecutivo municipal hizo el llamado a las autoridades, para que los acontecimientos de la hermana nación, no tomen por sorpresas a los dominicanos.

Las declaraciones del alcalde de Santiago, fueron ofrecidas, luego de inaugurar un conjunto de murales en honor a los restauradores.