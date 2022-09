Relató que escuchó voces en su mente que le dijeron que “matara a todo el hablaba de él”.

San Francisco de Macorís.- Hombre que asesinó a su madre de varios machetazos e hirió a su hermano en San Francisco de Macorís, dijo que se “le montó una cosa” y desconoce lo que hizo.

“Yo sé que al hermano mío le di una cortadita y a mamá la empujé, y que está muerta”, expresó el agresor, identificado como Félix Núñez, quien resultó herido por una multitud en la comunidad luego de cometer el crimen, y se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul.

Relató que escuchó voces en su mente que le dijeron que “matara a todo el hablaba de él”. “Me dijo Dios dale a tu hermano y córtalo que ese violó a su hija”.

Félix Núñez González quien mató a machetazos a su madre Luz María González de Núñez e hirió de gravedad a su hermano Isidro Núñez en el Distrito Municipal de Jaya.

“La voz me dijo que cortara a mi hermano porque ese violó a su hija y lo niega, la voz me dijo que no tomara café y que matara a todos los que hablaban de mi” dijo el agresor quien se encuentra el hospital público tras la paliza que recibió por la comunidad.

El agresor reveló que era despreciado por su familia, que lo trataban mal; y que una vez su propio hermano le echó gasolina encima para quemarlo.