“Mi hijo es Marlon Domínguez y él ha hecho mucho robo, no hay una noche que él salga y que no robe y yo le digo a ellos (las autoridades) que no lo suelten y siempre lo sueltan, expresó la madre con angustia.

PUERTO PLATA.- Madre preocupada admite que su hijo roba y le pide a la Policía que lo sometan a la acción de la justicia, pero que no lo maltraten.

La señora Alexandra Martinez le hace un llamado al Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, que no lo suelten, porque ellos lo dejan en libertad para luego apresarlo y darle golpes, dijo la doña.

“Mi hijo es Marlon Domínguez y él ha hecho mucho robo, no hay una noche que él salga y que no robe y yo le digo a ellos (las autoridades) que no lo suelten y siempre lo sueltan, expresó la madre con angustia.