Obispos critican que entre pareja ocurra violación sexual; abogan por un Código Penal apegado a los valores familiares

SANTIAGO.- El obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, monseñor Alfredo de la Cruz, criticó este viernes que dentro del matrimonio ocurran relaciones sexuales no consensuadas, ya que en la unión entre parejas debe primar el amor, el respeto y la libertad, por lo que ninguno de los dos debe ser obligado a realizar un acto sexual.

“La intimidad que no se corresponda con la libertad plena de ambas partes es una violación. Se encuentra algunos raro que dentro del matrimonio haya violación y sí hay violación en caso que uno de los dos no quiera tener un acto sexual y es obligado, para la iglesia se ve como violación porque el matrimonio esta para respetarse mutuamente, amarse y entregarse y cuando no hay libertad no hay entrega” afirmó el prelado.

Condenó además que los legisladores pretendieran reducir la pena a los que incurran en esa violación de derechos.

En ese sentido, el obispo platea la necesidad de que los congresistas velen por el bienestar de la familia y abogó por que se apruebe un Código Penal que se ajuste a los nuevos tiempos.