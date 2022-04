Dicen que el sur tiene un enorme potencial que debe ser aprovechado a su máxima expresión.

Redacción.- Los obispos de Baní, San Juan de la Maguana y Barahona llamaron a los empresarios y al gobierno a hacer las inversiones, que posibiliten el

desarrollo de las diez provincias del sur del país.

Dijeron que hacen falta instituciones de servicios de bien común que puedan motorizar el progreso de la región.

Criticaron que los empresarios locales saquen sus recursos de sus pueblos para ir a invertirlo en las regiones este, norte del país y la capital.

Abogaron por la construcción de nuevos hospitales y clínicas, universidades, hoteles e industrias que impidan la pérdida de recursos humanos como hasta ahora está ocurriendo.

Dicen que el sur tiene un enorme potencial que debe ser aprovechado a su máxima expresión principalmente por sus empresarios.

Entre otras empresas proponen la instalación de fábricas procesadores de mango, guineos y embutidos.

Durante una rueda de prensa los obispos Andres Napoleón Romero Cardenas de Barahona, Thomas Alejo Concepción de San Juan y Víctor Masalles Pérez de Baní, dijeron qué hay que aprovechar que el Gobierno ha anunciado fondos para desarrollar varios sectores de la economía.

Los Obispos de Barahona y Baní tocaron el tema de la explotación minera, destacando que pueblos como Cotuí y Bonao continúan en la pobreza tras el desarrollo de la minería.

En el caso del obispo de San Juan sobre el tema minero consideró qué hay que procurar la factibilidad o no de la explotación minera y hacia donde irían los recursos, porque si no se puede simplemente no debe explotarse.

Reiteró sus críticas a los empresarios del sur que prefieren otros pueblos, por encima del suyo teniendo el sur las condiciones para producir riquezas.