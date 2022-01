En rueda de prensa, los representantes regionales de la APMAE critican de forma enérgica la posición adoptada por la ADP de no retornar a la docencia presencial, tampoco de manera virtual.

Por Johanny Paulino

San Francisco.- La sociedad de padres y madres (APMAE) en San Francisco de Macorís, rechaza nuevamente la postura de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) frente a la docencia presencial y llaman a los estudiantes a incorporarse a la docencia a partir de este lunes 17.

En rueda de prensa, los representantes regionales de la APMAE critican de forma enérgica la posición adoptada por la ADP de no retornar a la docencia presencial, tampoco de manera virtual.

“A partir de este lunes 17 envíen a sus hijos a la escuela, las condiciones están dadas que nuestros estudiantes no pierdan un día más de docencia ya que las escuelas cuentan con los elementos de bioseguridad y los manejos adecuados de los protocolos de salud, decir que la federación regional de APMAE está totalmente opuesta a la decisión que tomo ADP de no retornar a clases, La ADP está siendo alarmista y extremista con esos datos y no es más que el inicio de un enfrentamiento, expresó Francisco Mayi , presidente APMAE Regional.

Sin embargo, el presidente de ADP en esta seccional establece que no hay condiciones mínimas para garantizar la salud de los estudiantes, profesores y personal de apoyo en la modalidad de docencia presencial, exhorta al ministerio de Educación adecuar las bases para la virtualidad.

"Llamar a docencia presencial es una falta de responsabilidad y una insensatez ya que la realidad misma en SFM pues indica que no hay condiciones para la presencialidad, centro educativos que no tiene ni un guardián ni un conserje, Una tasa de positividad e los docentes de 18 %, y una tasa de positividad por la influenza de un 65 %”, manifestó.

Mientras tanto el Comité Ejecutivo Municipal del gremio asegura que se mantiene en constante monitoreo para verificar el comportamiento de la pandemia en esta demarcación.