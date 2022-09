Jorge Peña, abogado de la pareja, adelantó que ya emprendió las diligencias preliminares para exigir una investigación, así como posibles sanciones judiciales.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Mientras esperan los resultados de la autopsia al niño que falleció ahogado en Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en San Francisco de Macorís, sus padres exigen una investigación para determinar con precisión las causas del deceso. Adelantan que emprenderán acciones legales contra esa institución.

Esclarecer las circunstancias en las que falleció su hijo, determinar las responsabilidades y establecer sanciones es el clamor de los padres Maikel Esmil de Castro, quien presuntamente murió ahogado en una cubeta.

Carleni Álvarez, madre del niño sostuvo que “No importa que dolorosa sea la consecuencia pero yo necesito saberlo como madre porque a mí me duele no estar ahí para proteger a mi hijo, yo no sé cómo murió mi hijo, yo solo quiero que se haga justicia y se esclarezca los hechos porque yo no sé nada yo no estaba, saber cómo murió mi hijo, como me lo descuidaron, en que momento no vieron”.

Mientras que el padre del infante, Manuel De Castro expresó “Tenemos muchas interrogantes, que esperamos encuentren respuestas claras, contundentes y objetivas en la investigación que lleva a cabo el ministerio público y en los resultados de la Autopsia que le fue practicada al cadáver de Maikel Esmil”.

Aun consternados, Manuel de Castro Tavares y Carleni Álvarez afirman que tres días después de la tragedia, aún las autoridades no han revelado los nombres ni de la coordinadora del CAIPI Pueblo Nuevo ni del personal bajo cuyo cuidado, atención y vigilancia directa estaba su hijo.

Jorge Peña, abogado de la pareja, adelantó que ya emprendió las diligencias preliminares para exigir una investigación, así como posibles sanciones judiciales.

“Como se decía hay muchas interrogantes aun que deberán ser reveladas en esta investigación que lleva a cabo el ministerio Público, tenemos dudas de las circunstancias en que se produjo la muerte del niño y pudiera la investigación dar resultados que se traduzcan a un homicidio intencional o pudiera ser a un homicidio intencional todo eso lo va a desarrollar la investigación”, indicó el abogado de los padres Jorge Peña.

El CAIPI ubicado en Pueblo Nuevo fue cerrado temporalmente hasta que finalicen la investigación, según las autoridades. Más temprano, el Ministerio Publico afirmó que avanzan con la investigación y ofrecerán detalles en los próximos días.