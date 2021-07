Exigieron la presencia del senador Alexis Victoria y la gobernadora provincial Gregoria Correa.

Por Nengo Paredes

RÍO SAN JUAN.- Los pescadores de este municipio volvieron a las calles este jueves, esta vez bloqueando con árboles y neumáticos encendidos la principales vías de acceso al pueblo, ahora por la veda del pez loro, ya que al menos le fue suspendida la prohibición de la pezca con compresores.

La protesta inició sorpresivamente cerca del mediodía, ocurre 15 días después de una anterior, en la que fueron persuadidos por el alcalde Alan Checo de dar un compás de espera para él hablar con las autoridades en busca de un paleativo al problema.

72 horas después recibieron como respuesta la presencia de un contingente policial encabezado por el coronel Tejada Tejada, comandante policial de la provincia, lo que fue visto por los pescadores como una forma de amedentrarlos.

“Nosotros necesitamos trabajar, no robar, no somos ladrones… estamos pasando hambre… el síndico nos dijo que nos iba a resolver y no nos resolvió nada. Tenemos tres semanas sin dar un golpe; ellos sí tienen su trabajo”, dijo uno de los pescadores manifestante.

Exigieron la presencia, “hoy mismo”, del senador Alexis Victoria y la gobernadora provincial Gregoria Correa o de lo contrario “prendemos el pueblo”.

“Que nos busquen al senador y la gobernadora en Nagua, lo queremos hoy, si no vienen hoy, mañana vamos a prender el pueblo”, gritó otro.