Lamentó que siempre la distribuidora de energía dice que enviará a las brigadas, pero nunca llegan al lugar por lo que pidió una solución al caso.

BANÍ.- Más de doce días lleva un transformador sin suministrar energía a una finca en Baní, provincia Peravia, luego que las brigadas de Edesur lo movilizaran alegando ubicar una zona de mejor acceso para los trabajos de mantenimiento o reparar avería, dejando el lugar sin electrificación, según el encargado del inmueble, quién señaló que han hecho más de cinco reportes a la empresa distribuidora de electricidad sin que hasta el momento hayan resultados.

Alexander Payano, quien es encargado de la finca Villa Landia, manifestó que la avería le está generando cuantiosas pérdidas, debido a que en el lugar se trabaja en la producción de leche que en estos momentos no puede ser conservada por la falta energía.

"Ese transformador que han movido nos has provocado a nosotros un gasto de más 160 galones de combustible para la planta eléctrica que no se apaga por la falta de luz, y a pesar de que se han hecho como cinco reclamaciones, Edesur no ha acudido a resolver la avería", expresó Payano.

Lamentó que siempre la distribuidora de energía dice que enviará a las brigadas, pero nunca llegan al lugar por lo que pidió una solución al caso.

El número de reclamación es 6266283.