El incidente se registró en Moca, luego de que el oficial solicitara sus servicios sexuales y se negara a pagar.

Moca.- Se entregó a las autoridades policiales un joven que es acusado de herir de un disparo a un sargento mayor del Ejército Nacional.

De acuerdo con la confesión del joven Omar Anthony Sención Tejada, de 22 años de edad, el incidente se registró en Moca, luego de que el oficial solicitara sus servicios sexuales y se negara a pagar.

“Ese domingo yo estaba con unas amigas y estamos bebiendo entonces suela mi teléfono y yo le dijo dime y él me dice donde tu ta y yo le digo aquí en moca y me pregunta nos podemos juntar esta noche, si, cuanto tu me va a dar y me dice hablamos de eso a la noche. Cuando nos juntamos en la noche y terminanos lo que íbamos hacer y lo hicimos(refiriéndose al acto sexual) él me dice que no tiene cuarto que no me va a pagar y me dice si tú quieres llévate la pistola hasta que te dé el dinero si tu quiere te enseno a manejarla hasta que me de el dinero entonces cuando yo me iba lo que hizo que me dio un trompón que mira como lo tengo, mostrando el rostro y cuando él me dio el trompón se le zafó un tiro, porque yo no sé de arma de nada de eso”, sostuvo.

El joven que fue entregado por un comunitario de ese municipio, con el fin de que su vida e integridad sea resguardada, dijo además, que él y el sargento mayor del Ejército Nacional Eligio García Mejía, sostenían desde hace seis años relaciones sexuales pagas.

“Que él y yo teníamos algo desde que nosotros los gay nos la buscábamos en la pista eso hace seis años que la gente no ve eso, la gente tiene que aprender a pagar”, insistió.

El joven fue recibido en la Fiscalía de Espaillat por el fiscal Diego Torres, en presencia del coronel Arias y un representante del Dicrim.