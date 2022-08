Una comisión realiza las investigaciones, con los fines de determinar las reales causas del fallecimiento e imponer las sanciones de lugar en caso de que sea detectada alguna irregularidad en la aplicación de los protocolos correspondientes.

SAN JOSÉ DE OCOA.- La Dirección del Hospital Provincial San José de Ocoa lamentó el fallecimiento de la menor y se solidariza con su familia, al tiempo que informó se encuentra en proceso de investigación para aclarar la muerte de la infante de tres años, quien fue recibida en el centro en tres ocasiones, presentando cuadro de fiebre y vómitos.

Según consta en el registro diario de servicios médicos, la menor fue recibida por primera vez en el área de Emergencia el miércoles 10 de agosto del año en curso, presentaba fiebre, mucosa levemente blanquecina, amígdalas hiperemicas, siendo tratada con los medicamentos correspondientes a su condición de salud e indicando analíticas, luego de varias horas de recibir asistencia en el hospital fue despachada.

La segunda ocasión que la niña fue recibida en el hospital, fue el jueves 11, en horario de 2:30 de la madrugada, tenía un cuadro de fiebre, y según los resultados de las analíticas no requería ingreso.

Por tercera ocasión, está vez el viernes 12, a la 1:30 de la madrugada, fue recibida en estado inconsciente, sin tono muscular, pupilas ligeramente midriáticas no reactivas y pulso lento; la paciente hizo un paro respiratorio por lo que el personal médico procedió a dar RCP y a entubar, luego de varios minutos de intento en el proceso, la menor no responde, siendo declarada muerta a las 2:50 a.m.

Ante este lamentable hecho, con los fines aclarar la situacion a los usuarios y la comunidad de la provincia San José de Ocoa, una comisión del Servicio Regional de Salud Valdesia (SRSV) realiza las investigaciones, con los fines de determinar las reales causas del fallecimiento.