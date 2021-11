"Todavía esta es la hora que yo no tengo ni siquiera una respuesta del caso mío, un caso evidente un robo en un parqueo de un banco, un robo de un banco, me llevan 600 mil pesos y esta es la hora que yo no tengo una respuesta", expresó el comerciante Daniel Abreu.

Por Frarman García

La Vega.- El trabajo de la policía en el municipio Constanza, no llena las expectativas de la población debido al poco accionar de la uniformada para dar respuestas a denuncias de personas víctimas de antisociales.

Las personas que han sido afectadas por malhechores demandan a las autoridades respuestas ya que califican de "negligencia" la falta de investigación del cuerpo del orden ante estos actos de crimen.

