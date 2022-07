Señalan que van a agotar hasta los últimos recursos, en defensa de los ríos, para que se haga justicia "y se evite ese crimen".

SANTIAGO.- Cientos de ciudadanos de Las Placetas en San José de Las Matas en Santiago, marcharon para solicitar la desestimación de la presa de Las Placetas y para que se preserven los ríos Jagua y Bao.

En la caminata participaron además de los residentes en esa localidad, decanas de personas que residen en Estados Unidos y que están de vacaciones de verano en el país.

Por medio de un manifiesto expresaron que evitarán a como de lugar el intento de entregar los principales integrantes de la familia, los ríos Jagua y Bao a intereses foráneo que buscan enriquecerse en base a la destrucción de los recursos naturales de nuestras montañas.

Señalan que van a agotar hasta los últimos recursos, en defensa de los ríos, para que se haga justicia "y se evite ese crimen".

Adelantaron que el próximo 28 de Julio estarán en el Palacio de Justicia de Santiago, para demandar que el juez " le diga no a este crimen, no a este atentado y no a la presa de Las Placetas”.

Desde el anuncio del gobierno de retomar el proyecto en abril del 2021 se han realizado diferentes manifestaciones en Jánico, Sajoma, Santiago, Estados Unidos y ahora en Las Placetas para detener el proyecto.