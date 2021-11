De acuerdo con un audiovisual, los ciudadanos marchan por las calles con carteles en mano con las frases: "No al desalojo la Horma", "mi carrera de Derecho se pagó del campo", "no somos invasores", "no al desalojo", entre otras.

San José de Ocoa.- Este domingo los productores de La Horma, Sabana Larga en San José de Ocoa, realizaron una marcha multitudinaria que recorrió las principales calles de esta ciudad en protesta por el desalojo de más de 400 familias.

Según nuestro corresponsal Wistons Ortiz, el padre Rogelio Cruz acompaña también a los productores en este reclamo.

