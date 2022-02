Las imágenes dejan ver como Batista agarró por la camisa al extranjero, lo hala con mucha fuerza y luego le da una bofetada.

PUERTO PLATA.- El motorista que el fin de semana entró a un restaurante en Cabarete, Puerto Plata, y golpeó a un turista, recibió la libertad pura y simple este jueves luego de entregarse a las autoridades.

Norberto Batista recibió la libertad y el archivo definitivo luego de varias horas ya que la parte acusadora no presentó interés de continuar con el proceso, según dijo su abogado, José Morales Martínez.

La agresión del motorista en contra del ciudadano ruso Valerll Davletshi quedó grabada en cámara, luego de que el turista alegadamente estuvo a punto de chocar al agresor cerca del establecimiento donde se generó el conflicto.

Las imágenes dejan ver como Batista agarró por la camisa al extranjero, lo hala con mucha fuerza y luego le da una bofetada.

“Cójanlo, que me venga a pagar mi vaina (…) ¿Tú no me vas a pagar, ni los golpes que tengo tampoco?”, preguntó varias veces el motorista mientras le ordena a la mujer que acompaña al turista que continúe grabando.

El extranjero no dio parte a las autoridades de la agresión sino hasta que fue ubicado en el lugar donde se hospeda y llevado a presentar la denuncia por personal de la Policía Turística con asiento en Cabarete, Puerto Plata.