A pesar de las dificultades de comunicación, personas con este síndrome tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media, incluso superior a la media de la población.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El Síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo, lo que significa que el cerebro de la persona con este síndrome funciona de manera diferente a la habitual, especialmente en la comunicación e interacción social y en la adaptación flexible a las demandas diarias.

Con anterioridad, el Asperger fue incluido entre los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y hoy se encuentra incorporado dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Asimismo, el término trastorno está siendo reemplazado por el de Condición (CEA), conforme se entiende que el mismo es solo una variación más de la diversidad humana.

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Gobierno de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), alrededor del 1% de la población mundial tiene algún tipo TEA.

En ese sentido, la periodista especializada en salud, Leah Groth, publicó en el portal norteamericano de divulgación científica y nutricional Eat This, Not That! un listado de 7 señales que puede presentar una persona con Asperger:

1- Interés obsesivo

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el síntoma más distintivo del Asperger es el interés obsesivo del niño por un solo objeto o tema, excluyendo cualquier otro. “Los niños con Asperger quieren saberlo todo sobre su tema y sus conversaciones con los demás versan sobre eso sólo”, explican. “Su pericia, su alto nivel de vocabulario y sus patrones formales de habla les hacen parecer pequeños profesores”.

2- Rutinas o rituales repetitivos

Las personas con Asperger pueden tener rutinas “que se asemejan a un comportamiento obsesivo-compulsivo”, según la escuela de Salud de Harvard. “Se alteran fácilmente cuando no se cumplen sus expectativas o se alteran sus rutinas; por ejemplo, pueden querer llevar la misma ropa y seguir el mismo horario rígido todos los días”.

3- Peculiaridades en el habla y el lenguaje

Los NIH revelan que las personas con Asperger pueden comunicarse de una manera única. “No siempre tengo mucha entonación o variación en mi forma de hablar”, admitió Musk durante el SNL.

La Sociedad de Autismo de EE.UU. explica que los niños con Trastorno de Asperger suelen tener buenas habilidades lingüísticas, pero utilizan el lenguaje de forma diferente. “Los patrones de habla pueden ser inusuales, carecer de inflexión o tener una naturaleza rítmica, o pueden ser formales, pero demasiado fuertes o agudos”, dicen.

Y agregan: “Los niños con Trastorno de Asperger pueden no entender las sutilezas del lenguaje, como la ironía y el humor, o pueden no entender la naturaleza de dar y recibir de una conversación”.

4- Comportamientos social y emocionalmente inapropiados

“Mira, sé que a veces digo o publico cosas extrañas, pero así es como funciona mi cerebro”, reveló Musk durante el SNL. Según la Sociedad de Autismo, las personas con Asperger pueden ser socialmente torpes, no entender las reglas convencionales o mostrar una falta de empatía.

5- Incapacidad para interactuar con sus compañeros

Debido a sus “escasas habilidades sociales” y a sus “intereses únicos”, los niños con Asperger pueden tener dificultades para conectar con sus compañeros. “Pueden acercarse a otras personas, pero es casi imposible una conversación normal por su comportamiento inapropiado o excéntrico, o por querer hablar sólo de su interés singular”, explica el NIH.

6-Problemas de comunicación no verbal

Aunque pueden interactuar verbalmente, las personas con Asperger pueden tener problemas con la comunicación no verbal. “Pueden tener un contacto visual limitado, parecer poco comprometidos en una conversación y no entender el uso de gestos o el sarcasmo”, explica la Sociedad de Autismo norteamericana.

7- Movimientos motrices torpes y descoordinados

Según los Institutos Nacionales de la Salud, los niños con Asperger pueden experimentar retrasos en el desarrollo de habilidades motoras como pedalear en una bicicleta, tomar una pelota o trepar un juego al aire libre. “Suelen ser torpes y poco coordinados, con un andar que puede parecer forzado”, explican.

Personalidades con Asperger

En mayo pasado, Elon Musk, el multimillonario CEO de Tesla y fundador de SpaceX, sorprendió a la audiencia de Saturday Night Live, al revelar que tiene Asperger. “Soy la primera persona con Asperger que presenta SNL... Al menos la primera en admitirlo. Así que esta noche no haré mucho contacto visual con el reparto. Pero no se preocupen, se me da bastante bien hacer de ‘humano’ en modo emulación”, bromeó Musk durante su monólogo de apertura.

Además de Musk, existen una gran cantidad de personalidades, famosos y celebridades diagnosticados con Asperger. Entre ellos se destacan Isaac Newton, físico, inventor y alquimista inglés; Albert Einstein, científico creador de la teoría de la relatividad y premio Nobel de Física en 1921; Charles Darwin, científico británico reconocido por desarrollar la teoría de la evolución; Bill Gates, multimillonario cofundador de Microsoft, Steven Spielberg, director, guionista y reconocido productor de cine; Keanu Reeves, actor canadiense; Susan Boyle, cantante británica; Tim Burton, director, productor y escritor estadounidense; Syd Barret, cantante, guitarrista y compositor inglés; Woody Allen, director, escritor, actor y comediante estadounidense; y Greta Thunberg, activista medioambiental sueca.