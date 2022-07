SANTO DOMINGO.- El líquido amniótico es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo en el interior del saco amniótico. Permite al feto moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes de este se ajusten demasiado a su cuerpo, además de proporcionarle sustentación hidráulica.

La doctora Lilliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes de Noticias y Mucho Más.

1. Después del Covid-19 tuve un sangrado, me hicieron dos biopsias. Salí con el útero fino y con desgaste. Me indicaron muchas pastillas y hacerme una conización, pero tengo miedo porque tengo 300 libras.

Tu pregunta tiene tres temas a tratar: cono, sangrado y sobrepeso. Hay una relación no muy agradable entre diabetes, sangrado y sobrepeso. Te recomiendo que visites tu ginecólogo y bajes de peso.

2. Tengo 28 años, hace 5 años tuve mi hijo. Tengo un dolor insoportable en los senos, como si estuvieran llenos ambos y no estoy embarazada nuevamente. ¿Qué podría ser eso?

Podría ser una alteración de prolactina, alteración hormonar o masa. Hay que ver si tienes un cambio de peso o si este dolor se está presentando en tu ciclo menstrual. Visita tu ginecóloga.

3. Doctora, ¿A qué nivel debe bajar el líquido amniótico para que sea necesario una cesárea?

No es una indicación directa. Eso va depender de la cantidad que estás perdiendo, para eso hay estudios que se hacen de la vitalidad o sea podría soportar tu bebe un trabajo de parto. En su defecto habría que hacer una cesaría.

4. Tengo 37 años y me quiero operar para no tener más bebes, ¿Usted hace la operación por laparoscopia y que me recomienda?

Claro que si se puede hacer. Y te vas el mismo día para tu casa.