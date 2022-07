Si presentas un sangrado escaso y es a causa del método anticonceptivo, primero es necesario evaluarte, se deben considerar varios factores.

SANTO DOMINGO.-La doctora Liliam Fondeur responde inquietudes sobre ginecolgía a la vez que ofrece recomendaciones para el cuidado de la salud femenina.

Cada vez que me llega el periodo me duele mucho la parte derecha. ¿Qué me recomienda?

Hay que hacer una sonografía para verificar si hay alguna lesión del lado derecho que puede ser un mioma, un cáncer de ovario.

Es recomendable llevar una dieta que incluya alimentos que son dirureticos naturales, que te ayudan a reducir los efectos de la retención de líquido que es normal durante la menstruación y sobre todo en la etapa premenstrual.

Doctora, tengo ardor e hinchazón en mi parte intima, y es muy incómodo. ¿Qué me puedo poner o tomar?

Habría que identificar la causa antes de indicar cualquier medicamento, puede ser un trauma, puede ser una reacción alérgica a una ropa interior, a la ropa, a un panti protector o a una toalla sanitaria.

Mi recomendación por el momento es que duermas sin ropa interior para evitar el roce.

Doctora, ¿Por qué cuando me levanto en las mañanas me baja un flujo blanco y bastante líquido? ¿A qué se deberá?

Si tienes un flujo blanco, se trata de una infección que podría ser por un hongo, pero es necesario hacer un cultivo para identificar la causa e indicar el tratamiento adecuado. Te sucede en la mañana y no en el día porque probablemente durante la mañana pasas mucho tiempo acostada y cuando te levantas ya se ha producido la supuración y la puedes visualizar.

Tomo pastillas anticonceptivas, tengo mi periodo, lo noto solo en el papel, como un manchado. Nunca me había sucedido y me preocupa.

Si presentas un sangrado escaso y es a causa del método anticonceptivo, primero es necesario evaluarte, se deben considerar varios factores, tales como la edad, si tienes sobrepeso, estrés, entre otros, y así identificar tu perfil hormonal, ya que no es normal tener un sangrado tan escaso a menos que estés en los últimos días de la menstruación, que no es tu caso.