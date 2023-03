SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Lilliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Hace 30 días que no se me quita el periodo. Ya he intentado de todo y no sé qué hacer. Me siento muy débil y eso me preocupa. ¿Qué puedo hacer?

Si usted tiene sangrados que duran más de 7 días por periodo menstrual, o su sangrado es tan abundante que tiene que cambiarse la toalla higiénica o el tampón casi cada hora, debe consultar con su médico. Para saber si tiene menorragia, su doctor le preguntará sobre sus antecedentes médicos y sus ciclos menstruales.

Doctora, ¿Cómo puedo saber si estoy en la menopausia? Tengo 43 años.

Cambios en su periodo. Esto podría ser lo que usted note primero. Puede ser que sus periodos ya no sean regulares. Pueden ser más cortos o durar más. Puede sangrar más o menos de lo habitual. Todos estos son cambios normales, pero para asegurarse de que no hay algún problema, consulte a su médico si:

Los periodos ocurren muy seguidos uno del otro

Sangra mucho

Tiene manchas de sangre entre periodos

Los periodos duran más de una semana

Los periodos regresan después de no sangrar por más de un año

Doctora, explícanos más sobre el Quiste de Bartolino. ¿Qué hacer y cómo evitarlo?

Es una acumulación de pus que forma una protuberancia (hinchazón) en una de las glándulas de Bartolino. Estas glándulas están localizadas a cada lado de la abertura vaginal.