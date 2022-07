SANTO DOMINGO.- El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad afecta en torno a un 5 o 7 por ciento de la población infantil y de un 4 a un 5 por ciento de los adultos a nivel mundial.

1. ¿Cómo se define el trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad?

Las personas con el TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas (podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones) o pueden ser demasiado activos. Aunque el TDAH no tiene cura, se puede controlar eficazmente y algunos síntomas pueden mejorar a medida que el niño va creciendo.

2. Doctora, mi hijo es alérgico a la proteína de la leche de vaca, tiene 3 meses y le da mucha gripe. ¿Qué me recomienda?

Hacerle la prueba de alergia a la lactosa para saber qué grado de alergia tiene tu niño. Si es grado uno, dos, tres o cuatro. Va a depender la medicación del infante. Después de los dos años la alergia de la lactosa baja se recomienda que anual se lo hagas a tu bebe.

3. Mi bebé tiene cuatro días de nacido, cuando hace pipi sangra, estoy desesperada y el pediatra no me contesta.

Realmente es un signo de alarma para los padres primerizos. Esto es una condición normal en un bebe recién nacido y se debe a una deprivación hormonal que es el paso de hormona materna a los niños y niñas.

4. Tengo un bebé prematuro y ahora tiene 6 meses, no aumenta de peso ¿Que le puedo dar?

El tema de alimentación con los niños prematuros es un poco tediosa, porque tienes que tratar de aumentar peso. Te recomiendo que le compres una vitamina que contenga L-carnitina para aumentar la masa muscular de tu bebe. Verificar los alimentos que consume y aumentar los carbohidratos y las vitaminas.

5. Mi nieto de 2 años me tiene preocupada, no me mira, ni me hace caso, no quiere comer y casi no habla. ¿Qué podemos hacer?

Un niño de dos años que no conecta, es un signo de alarma y hay que evaluarlo. Te recomiendo asistir a terapia.