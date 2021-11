Este retiro se lleva a cabo con el conocimiento de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

REDACCIÓN.- Una compañía estadounidense se vio en la situación de retirar del mercado dos marcas de desodorantes debido a que se detectó la presencia de benceno, una sustancia química líquida, cuya exposición podría aumentar el riesgo de padecer leucemia y otras enfermedades de la sangre, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Se trata de Procter & Gamble Co. que está retirando voluntariamente todos los lotes con vencimiento hasta septiembre de 2023 de antitranspirantes en aerosol de sus marcas Old Spice y Secret y productos en aerosol Old Spice Below Deck vendidos en los Estados Unidos.

Según un comunicado de la FDA que dio a conocer este retiro voluntario de productos, el benceno está clasificado como carcinógeno humano. La exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral y a través de la piel y puede resultar en cánceres como leucemia y cáncer de la médula ósea y trastornos sanguíneos que pueden poner en peligro la vida.

“Teniendo en cuenta el modelo de exposición y las evaluaciones de riesgo de cáncer publicadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) (base de datos de IRIS), no se esperaría que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en nuestras pruebas cause consecuencias adversas para la salud”, aseguró el FDA.