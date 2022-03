SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

La primera interrogante de una televidente: Doctora, después de padecer Covid-19 sufrí un sangrado. Me realizaron dos biopsias, y resulté con el útero fino o con desgaste. Me indicaron pastillas y practicarme un cono. Siento temor, ya que tengo 300 libras. ¿Qué me recomienda?

La doctora Liliam Fondeur explicó que esta condición tiene tres temas a tratar, ya que el cono es en el cuello del útero porque tienes un sangrado o una alteración, el cual se hace para estirar una parte del útero y mandarlo a biopsia con fines de estudio.

“Ese sangrado que tienes viene desde la capa interna del útero y se puede deber a múltiples causas, entre ellas a tu sobrepeso, entonces cuando estamos con tanto peso tienden a pasar estas alteraciones en el ciclo menstrual”, sostuvo Fondeur.

Le recomendó bajar de peso y con relación a los efectos del haber padecido de Covid-19, la doctora indicó que hay evidencias de que la enfermedad puede alterar el ciclo menstrual.

Otra inquietud. Tengo 28 años y un niño de cinco años. En estos momentos siento un dolor insoportable en los senos como si estuvieran llenos ambos y no estoy embarazada nuevamente. ¿Qué podría ser?

“Habría que evaluarte. Podría ser una alteración de la prolactina (una hormona producida por la glándula pituitaria o hipófisis, una glándula pequeña situada en la base del cerebro. La prolactina hace que los senos crezcan y produzcan leche materna durante el embarazo y después del parto) o también tratarse de otra alteración hormonal, tal vez masas o fibroadenomas son tumores benignos.

Dijo que hay que ver si tienes un cambio de peso o solo se debe a un cambio previo al ciclo menstrual.

Doctora, ¿a qué nivel debe bajar el líquido amniótico para que sea necesario realizar una cesárea?

“Eso dependerá de la cantidad que estás perdiendo, pero para eso hay estudios de vitalidad para determinar si tu bebé aguanta un parto normal”, puntualizó.

Tengo 37 años y quiero operarme para no tener más hijos, ¿usted realiza laparoscopia? ¿Qué me recomienda?

Señaló que se puede hacer por laparoscopia, ya tienes 37 años, una edad ideal, te practicas el procedimiento y te vas ese mismo día para tu casa.