SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Una de las inquietudes para la doctora, uso anticonceptivos orales y me han dicho que con el tiempo hacen daño. Decidí con mi novio usar mejor la inyección ¿Tienen efectos secundarios y cuál usted me recomienda?

Tengo un hijo de 5 años pero no he vuelto a quedar embarazada y quiero tener otro bebé, necesito su ayuda. Nunca he tomado anticonceptivos y que sepa no tengo ningún problema de hormona.

Doctora, estoy embarazada pero a cada rato tengo mucho dolor en la barriga y sangrado. Me pusieron una inyección para eso pero sigue lo mismo. Estoy desesperada y no sé qué puedo hacer.