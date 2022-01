SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Hace 4 meses tuve mi bebé de parto normal, los puntos aun no me han sanado de un todo, cuando orino me arde y el doctor me dijo que quedé mal cocida. ¿Qué podría hacer? También nunca había presentado flujo y ahora es muy constante, tampoco mi periodo.

La doctora dijo que hay que dar tratamiento con antibióticos, y si fuera necesario hay que volver a suturar, es decir, repararlo todo de nuevo esa cicatriz que no quedó bien.

Doctora, ¿Si una persona tiene el periodo se puede desrizar el cabello?

Dijo que no hay complicados, “puedes hacer lo que tu quieras”, a excepción del proceso de gestación.

Doctora, si tengo tres días de retraso, ¿Puedo hacerme un test de embarazo?

“Si estás teniendo relaciones sexuales puedes hacerte la prueba, tanto en orina como en sangre. Sin embargo, recomiendo la prueba en sangre, ya que es más precisa”, resaltó.

¿La copa menstrual es segura? Mi amiga me comento sobre ella, pero no sé, ni que tamaño debo comprarla, ni dónde puedo conseguirla.

Dijo que la copa menstrual es ideal para el medio ambiente, es cómoda, con ella es más fácil saber la cantidad de flujo que expulsas en cada periodo.

La doctora explicó que se puede conseguir vía internet, algunas influencers la venden, también en su consultorio.

Resaltó que es efectiva, cómoda y económica.