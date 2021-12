SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Doctora, tenía el implante anticonceptivo y bajé bastante de peso. Me lo retiré, pero quiero volver a usarlo. ¿Es posible que ocurra lo mismo?

La doctora explicó que dentro de los efectos secundarios del implante anticonceptivo de etonogestrel está tanto bajar de peso como subir, pero de volver a usarlo no necesariamente se producirá el mismo efecto.

Tengo 21 años y no sé porque tengo una secreción vaginal que me produce ardor. ¿Qué me recomiendas?

Le recomendó que visite su médico en ginecología para una evaluación, y que se realice un cultivo para saber qué germen produce esta infección.

“Dentro de las medidas generales está usar ropa interior de algodón preferiblemente de color blanco para el día a día, lavarla y tenderla al sol, nunca dejarla en el baño, si puedes dormir sin ropa interior”, indicó la especialista en ginecología.

Recordó que a la hora de tener relaciones sexuales no olvidarse del preservativo, tanto femenino como masculino.

Doctora, siempre que tengo la regla la sangre es de color oscuro, ¿es esto normal?

Dijo que cuando el sangrado es oscuro significa que es viejo, es decir, que ha estado en el fondo de la vagina por mucho tiempo.

Tengo 18 años y mis senos no se desarrollaron. ¿Existe alguna hormona o tratamiento que me ayude con su crecimiento?

“Hay mujeres que no tienen muchos senos y eso no es una patología, ejemplo hay mujeres que solo le crecen los pechos cuando están embarazadas o van a lactar”, señaló.