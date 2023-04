“No. El método anticonceptivo inyectable cada tres meses es seguro, pero altera el ciclo menstrual. Los primeros dos meses la viste bien y ahora tiene una menor rea o un retraso de la menstruación”.

En el día de hoy, en el segmento La Consulta la doctora Lilliam Fondeur responde las interrogantes de los televidentes en materia de ginecología y crisis en relaciones de parejas.

La primera pregunta de una de las televidentes: Mi padre murió de cáncer de próstata a los 87 años. ¿A qué edad debo empezar a chequearme?

La doctora explicó que: “El factor genético y el factor familiar es muy importante en el tema de cáncer de próstata y en la mayoría de los cánceres. Entonces, cuando hay un familiar, sobre todo un padre pero en especial cuando es un hermano normalmente es a partir de los 50, pero si hay un factor familiar desde los 40 o incluso algunos de los estudios hablan desde los 35 años sobre todo si son hermanos y si estos hermanos se le detectó el cáncer de próstata a edad temprana”.

Pero si es el padre como es tu caso a partir de los 35 años como es tu caso ya tienes que hacerte PSA, tu chequeo urológico con un y sobre todo la prevención con el estilo de vida. No fumar, no alcohol en exceso, hacer ejercicios, no obesidad y todo eso está descrito como relacionado a todos los tipos de cánceres, incluyendo el cáncer de próstata”.

Segundo inquietud: Hola Doctora. Estoy secretando leche por los senos. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué me recomienda?

“Eso es un aumento de una hormona que se llama prolactina que se produce cuando la mujer está lactando. Esta prolactina elevada hace que tú no ovules, igual que una mujer cuando está lactando que no ovula y sirve como método anticonceptivo”, sostuvo.

La experta comentó que es necesario realizar diversos estudios. Entre ellos: Repetir la muestra que se hace dos horas después de haberse levantado, la cual se hace en ayunas y dependiendo del caso una resonancia de cráneo en vista de que se relaciona como una tumoración de hipófisis y a partir de ahí se inicia un tratamiento.

Doctora estoy usando la planificación inyectable, los dos primeros meses me llegó el periodo bien, pero este mes no he visto la regla. Estoy preocupada porque no estoy usando ningún otro método de protección. ¿Podría estar embarazada?

“No. El método anticonceptivo inyectable cada tres meses es seguro, pero altera el ciclo menstrual. Los primeros dos meses la viste bien y ahora tiene una menor rea o un retraso de la menstruación”.

“ ¿Qué te recomiendo? Si vas a continuar con este método anticonceptivo, te lo pongas cada tres meses, menstrué o no menstrué, tengas un sangrado abundante o no tengas un sangrado abundante debes de ponértelo constantemente cada tres meses. Y estos cambios hormonales son efectos secundarios de este método anticonceptivo.”

“Si estos cambios son importantes para ti y alteran tu estilo de vida, hay otros métodos anticonceptivos que no alteran el ciclo mensual como es la píldora anticonceptiva de uso continuo y el dispositivo intrauterino T de cobre o T de plata.

Doctora. He perdido el deseo sexual, no es que no quiera a mi marido, es que estoy cansada. Pensé que esto terminaría con la menopausia. Él es un buen hombre. Recomiéndeme algo por favor.

Para aumentar el deseo sexual sobre todo en la menopausia hay que hacer primero los estudios hormonales para saber realmente cual es tu tipo de alteración.

“Hay terapias de reemplazo hormonal que se dan siempre y cuando antes se actué con los efectos que se pueden modificar como el estilo de vida. Tienes que hacer ejercicios, tienes que poner alegría a tu vida a través de música, baile y por qué no hacer actividades de las que ustedes hacían antes de casarse o antes de que los hijos estén grandes. O sea, hacer actividades divertidas para ambos, sino que cada tres meses hay que estar evaluando a la paciente”.