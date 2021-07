i

Ante la aparición de variantes del coronavirus, Pfizer informó que su medicamento ha sido efectivo en más del 95 % contra cuadros severos provocados por las cepas Alpha (identificada en el Reino Unido) y Beta (Sudáfrica). EFE/ Toms Kalnins /Archivo LATVIA VACCINATION COVID19 PANDEMIC CORONAVIRUS:Ventspils (Latvia), 28/12/2020.- A nurse prepares to administer Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at the hospital, in Ventspils, Latvia, 28 December 2020. Ten vaccination rooms start to work with Covid-19 vaccines on 28 December. The first ones to receive the vaccines are medics working with Covid-19 patients and employees of the Emergency Medical Service. (Letonia) EFE/EPA/TOMS KALNINS