Además de la recomendación, Fondeur resalta que no hay ninguna complicación al usar anticonceptivos de depósito si se es diabética.

SANTO DOMINGO.- Si padece diabetes y busca un método anticonceptivo adecuado según su padecimiento, la ginecóloga Liliam Fondeur la puede orientar al respecto en el segmento La Consulta.

Tengo 32 años, sufro de ovarios poliquístico, pero no estoy en tratamiento ¿qué consecuencias puedo tener? Y tengo vello en la cara, ¿qué me recomienda? Ante esta primera pregunta, Fondeur explicó que la televidente ya observa la primera consecuencia, es el hirsutismo o vello en la cara, puede desarrollar diabetes tipo 2 por resistencia a la insulina, además de problemas de infertilidad, por lo que le recomendó asistir a un ginecólogo o ginecóloga para que le den un tratamiento.

Doctora, ¿cómo puedo sanar las infecciones vaginales? Ya no sé qué más hacer. La experta indicó que las infecciones vaginales se pueden dar por múltiples causas, hay bacterias, hay hongos y hay parásitos, algunas pueden ser por agua o estilo de vida, y otras que son a través de las relaciones sexuales, dijo que primero hay que determinar el agente y la causa, pero ofreció algunas recomendaciones generales:

Deja que tu vagina ventile, ojalá puedas dormir sin ropa interior

Salud Pública exhorta a población a reducir riesgo de padecer cáncer mediante prácticas saludables Usar ropa interior de algodón

Tenderla al sol o usar la secadora

No dejarla en el baño que es una zona húmeda

Orientación con ginecólogo que tomará un cultivo e identificará la causa.

Soy una mujer de 43 años, tengo varios miomas pequeños y el útero engrosado a 1cm. La sonografía me la hicieron después de 15 días de llegarme el periodo, también salí con anemia en el hemograma. ¿Que usted me recomienda por favor? Fondeur respondió que si los miomas son pequeños no requieren de tratamiento, a menos que produzcan infertilidad o molestia. El endometrio engrosado no es dato significativo por momento del ciclo menstrual y la anemia hay que ver la causa y darle tratamiento, si el ciclo es abundante en volumen o duración. Igual recomendó una alimentación rica en hierro y el consumo de legumbres.

En la última consulta, un joven preguntó, mi novia es diabética tipo 1 y quiere ponerse la inyección de planificación y no sabe qué reacción puede tener. Que le recomienda. La ginecóloga Liliam Fondeur indicó que no hay ninguna contraindicación en una persona con diabetes tipo 1 y utilizar anticonceptivos de depósito o inyectados. Les recomendó la mensual pero no la trimestral que por su carga hormonal puede alterar el ciclo menstrual y producir menorrea o sangrado abundante, no hay ningún problema con esto, recalcó.