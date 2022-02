Los padres pueden sustituir estos productos, en el caso del Alimentum por la nutramigen; la EleCare por la PurAmino.

Santo Domingo.- El Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles que al país ingresaron unos diez lotes de los productos de la compañía estadounidense Abbott que fueron retirados del mercado por representar un riesgo a la salud de los infantes. Este tema preocupa a los padres.

La especialista en pediatría, la doctora Luly Gil, trató este y otros temas en su participación en SIN y Mucho Más respondiendo las cuestionantes de algunos de los televidentes.

En cuanto al tema de los productos infantiles contaminados, la primera pregunta fue: ¿Qué los padres deben hacer en este caso de esta leche contaminada?

Los padres pueden sustituir estos productos, en el caso del Alimentum por la nutramigen; la EleCare por la PurAmino.

Aclaró que los productos producidos por Abbott que llegan al país, son lotes que viene de Costa Rica que se dirigen específicamente a Latinoamérica por esto no se ha retirado del mercado y se pueden seguir utilizando.

Por otro lado, los síntomas que puede presentar un bebe que esté infectado al consumir estas leches son: Síndrome de hiperactividad y fiebre.

2- Mi bebe amaneció con un ojito con lagaña húmeda, me pareció raro, le limpie y le aplique las gotas que me recomendó la pediatra cuando nació, pero su ojito se ve apagado, algo que me recomiende por favor.

Cabe aclarar que un bebé de menos de 6 meses tiene una obstrucción en el conducto lagrimal y es normal que el bebe tenga secreciones que se puede confundir con conjuntivitis. Si el bebé tiene más de seis meses, te recomiendo lo lleves a un especialista

3- Doctora ¿Tengo que ponerle crema tras cada cambio de pañal a mi bebe de tres meses?

Es relativo, necesario sí, pero no es una prioridad como tal. Puedes seguir utilizándolo siempre y cuando no le haga daño al bebé.

4- A mi hija le están saliendo los dientes, ¿Cómo puedo calmar el dolor que esto le provoca? ¿Solo acetaminofén o que otra cosa?

Realmente los dientes dan mucho malestar al estar saliendo, te recomiendo que le des frutas frías, congeladas para que el frió le baje la inflamación en las encías.

5- ¿Después de cuantos días con fiebre debo llevar a mi hijo al pediatra?

Como somos un país tropical y hay muchos virus, después de 72 horas debe de ir a emergencia.