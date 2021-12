REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Si el color, la forma o textura de tus uñas no es la correcta, es decir no es uniforme ni lisa, existe la posibilidad de que nos estén avisando de un problema en el organismo. Puede ser falta de zinc, falta de hierro, anemia… pero hay muchos cambios que pueden producirse en las uñas y no todos señalan la presencia de algún problema grave de salud.