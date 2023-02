La doctora Lilliam Fondeur responderá las inquietudes sobre ginecología y relación de parejas.

-Cuando me llega el período me da un fuerte dolor, ya he tomado de todo. ¿Qué me recomienda?

Habría que ver si estamos frente a una endometriosis, para eso hay que hacer parascopia con la idea de determinar si existe foco de endometriosis. En caso de, esos focos hay que quemarlo y dar un tratamiento más agresivo.

Otras pregunto

¿Cómo puedo mejorar mi relación de pareja? Tengo mucho trabajo y no logro dar atención a mi esposo.

Tengo 47 años ¿Que opina usted sobre las hormonas de la felicidad? ¿Eso no me hará daño?

Tengo relaciones con mi novio y mi mamá no lo sabe ¿Que método anticonceptivo usted me recomienda?