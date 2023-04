Santo Domingo.- La pediatra Luly Gil, aclaró este miércoles algunos conceptos, mitos y tabús que rodean a nuestros hijos, especialmente los menores de un año.

A continuación te detallamos algunas de las dudas que fueron aclaradas durante el segmento La Pediatra.

¿Debo darle acetaminofén a mi bebé después de su vacuna de los dos meses? Ya que me dicen que da mucha fiebre y dolor.

Realmente ese es un folclore dominicano, no necesariamente, si tu bebe no presenta fiebre no debes medicar, nosotros los pediatras recomendamos esperar como va a reaccionar él bebé a la carga de antígenos. Si el bebé presenta temperatura de 37.5 si debe medicar.

Mi bebé recién nacido de dos días tiene fiebre, estoy en emergencia y la pediatra me dice que tengo que ingresarlo porque tiene una bacteria y no sé cómo fue eso si apenas llegaba a la casa con él.

Eso puede ser una sepsis neonatal esto ocurre en hijos de madres con antecedentes infecciones durante el tercer trimestre del embarazo que pasa a través del parto de tu bebé, es decir que si tuviste un germen positivo quizás tu bebe adquirió eso durante el parte, no temas lo importante que llegaste a tiempo para comenzar a medicar y hacer los cultivos necesarios para saber si realmente tiene una infección o es otra patología que tiene el bebe.

Mi bebé de 4 meses tiene frenillos ¿Debo quitárselo ahora o después del año?

Lo recomendable es retirarlo al momento de nacer porque es menos doloroso y no necesita anestesia y te ayuda para la lactancia materna porque cuando el bebe tiene el frenillo lingual puede tener dificultad para el agarre no especifico y lastimar el pezón de la madre y tener dificultad para la lactancia materna y que sea de manera exitosa.

Si aún tu bebé no se le ha retirado en cualquier momento puedes liberarlo porque lo va ayudar antes de los seis meses cuando empiece a alimentación complementaria y después del año para que sea más fluido al momento de empezar hablar.