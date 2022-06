SANTO DOMINGO.- El dispositivo intrauterino de cobre (DIU) es un método anticonceptivo seguro y eficaz que sirve para evitar temporalmente un embarazo. Está elaborado de plástico flexible, tiene una rama vertical y una horizontal a manera de T.

*Tengo 38 años y varios miomas en el útero. Me gustaría quedar embarazada. ¿Hay opciones naturales que puedan ayudar o intervenciones no invasivas? He leído sobre embolización de arterias uterinas o radiofrecuencia, pero no sé si esto se practica en el país.

Claro que si, en RD tenemos la embolización para reducir el tamaño del mioma. De las botellas no tengo ninguna evidencia.

*Doctora, ¿Por qué después del periodo se produce un flujo amarillento de olor desagradable que luego desaparece en unos días?

Hay que hacer un cultivo cuando se termine la menstruación y no tomar ningún medicamento.

Me cambié el DIU y después dure 2 semanas manchando. Ya me debería haber bajado la regla hace 1 semana, pero nada. Tengo DIU de cobre. ¿Puedo estar embarazada?

El dispositivo intrauterino no altera tu ciclo menstrual. Puede deberse a estrés, sobrepeso, problemas, retención de líquido entre otras. Mi recomendación es que te hagas una prueba de embarazo de sangre.