SANTO DOMINGO.- El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del herpes simple. Puede causar llagas en el área genital o rectal, nalgas y muslos. Puede contagiarse al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que lo tenga. El virus puede contagiarse aún cuando las llagas no están presentes. Las madres pueden infectar a sus bebés durante el parto.

1. Doctora, estoy en la etapa de la menopausia, ¿Cuánto tiempo puede llevar para que no tenga más el periodo? ¿Y qué riesgos hay de un embarazo?

Hablamos de menopausia cuando tienes un año sin ver la menstruación. En tu caso periodo climatérico que es antes de llegar la menopausia o después. Claro que puedes quedar embarazada.

2. ¿Porque me dan cólicos tan dolorosos antes de que me llegue el periodo? No se me calman por nada del mundo.

Hay tratamientos que se dan dos o tres días de llegar la menstruación. En algunos casos te recomendamos el agua de coco, el pepino la piña, batida etc… esto te ayudará a orinar más. Visita tu ginecóloga y te recomiende el tratamiento adecuado.

3. Doctora, tengo herpes simple vaginal, ¿Puedo tomar algún medicamento para prevenir los brotes?

Claro que sí, hay tratamientos hormonar con antiretrovirales que se usan para evitar el brote de herpes. Visita tu médico para que te indique el tratamiento que corresponde.

4. He notado que posteriormente a mi periodo, comienzo a producir un flujo transparente bastante espeso y abundante. ¿Eso ha que se debe? No tiene mal olor.

Estamos hablando de un periodo de ovulación, mi recomendación es que visites a tu ginecólogo.